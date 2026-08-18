Alias “Diablo” volvió a salir de La Reforma este martes

Durante la mañana de este martes, las autoridades judiciales y de seguridad trasladaron a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo” fuera de su celda de máxima seguridad en La Reforma.

Junto a él, también salió de la cárcel Jonathan Pérez, conocido como “Tan”, quien tendría aparentes vínculos con el narcotráfico.

¿Por qué salen de La Reforma?

Se dirigen hacia los Tribunales de Justicia de San José, con el objetivo de participar en una audiencia ante la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, JEDO.

Además, desde el Poder Judicial confirmaron que el JEDO realizará una visita oral y privada hoy mismo y mañana miércoles 19 de agosto contra “Diablo” y “Tan”.

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Esto debido a una solicitud del fiscal Carlo Díaz, para que durante el proceso, pasen a ser juzgados por el Tribunal Especializado en delincuencia organizada.

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