Aliados clave para evitar manchas en el rostro y atenuarlas sin agredir la piel

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Las microagujas se han convertido en una herramienta efectiva para atenuar las manchas en la piel, ya que abren canales que permiten la penetración profunda de principios activos despigmentantes, explicó la esteticista Karolina Madrigal.

Este procedimiento, que además estimula la producción de colágeno y elastina, se adapta según la profundidad de la mancha: las superficiales, causadas por el sol, requieren una intervención más suave, mientras que las profundas, asociadas a la edad o cambios hormonales, necesitan una penetración mayor.

La especialista demostró el tratamiento en una paciente con manchas por deshidratación y exposición solar, aplicando previamente anestesia tópica para garantizar que el proceso sea indoloro.