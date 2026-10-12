Alexis Gamboa volvió a jugar después de 7 semanas por lesión

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Alexis Gamboa regresó a la actividad deportiva después de siete semanas de ausencia debido a una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas.

Aarón Salazar también tuvo minutos, el defensor superó una lesión muscular que lo mantuvo al margen de las convocatorias.

Mientras que el volante Roan Wilson tuvo que utilizar una protección en su rostro. “Es un tema de usar la máscara de seis a ocho semanas”, detalló el futbolista.

Por otra parte, el director técnico Óscar Ramírez mantiene una estadística favorable tras haber puntuado en cada uno de sus debuts al frente de un equipo.