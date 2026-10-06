Alexis Gamboa sigue en duda y podría perderse el regreso del campeonato nacional

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Alexis Gamboa sigue en duda para el regreso al Campeonato Nacional por su lesión de rodilla, de acuerdo con la información de Liga Deportiva Alajuelense sobre su zona defensiva rojinegra.

El defensor rojinegro se perdió los entrenamientos con el grupo durante la pausa de 15 días, e incluso quedó fuera de los amistosos que tuvieron los manudos contra Sarchí la semana pasada.

Su regreso a la competencia es incierto para los próximos 2 partidos, aunque podría volver para la Copa Centroamericana, pero el tema de la recuperación alrededor de Alexis Gamboa es difícil.