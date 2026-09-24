Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Alexis Gamboa se integró a los trabajos de cancha en Alajuelense, luego de haber estado ausente durante seis semanas por una lesión que lo mantuvo fuera de las convocatorias del equipo manudo.

El defensor regresa a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico, que espera recuperarlo completamente para los próximos compromisos del Torneo de Apertura 2026.

La incorporación de Gamboa representa una buena noticia para la zaga rojinegra, que recupera a un jugador importante para la recta final del campeonato, en la que el equipo busca consolidarse en la parte alta de la tabla.