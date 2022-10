El equipo de fútbol femenino Club Esportiu Europa posteó una imagen del primer tiempo del cruce que ganaría por 23-0 frente al Club Deportivo Pujadas y generó un debate en las redes sociales.

Allí se ve a Álex a punto de tirar a puerta. Nació en el cuerpo de una mujer en 1997 y desde hace tres años comenzó su tratamiento para transicionar de sexo.

“Decidí que era el momento, que estaba preparado para hacerlo. Se lo comenté al equipo en el que estaba y fue todo bien”, explicó. Aunque tal vez no se esperaba la catarata de opiniones que disparó la foto. “A veces escuchas algún comentario, pero no la magnitud que ha alcanzado esto”, contó.

Este debate se originó el domingo 23 de octubre con la publicación del mencionado mensaje en las redes sociales del vencedor, que mostraba a Álex como referencia de lo sucedido en la etapa inicial, que había finalizado la primera parte con victoria parcial por 10-0. El protagonista de la historia solo anotó dos goles al cierre de los 90 minutos, mientras que la goleadora del encuentro fue su compañera Montse con 6 tantos.

“La gente intenta insultar y se acaba dejando en evidencia. No saben ni lo que insultan. Ves que te están insultando y no saben si eres hombre trans o mujer trans y dices: infórmate un poquito de la vida y luego me dices. Al final te ríes. Te lo tomas de la mejor manera porque sabes que Twitter no es real”, confesó el delantero en una entrevista para el medio digital El Español de España.

En referencia al resultado amplio, lo calificó como “normal” porque “el Europa está hecho para ascender”. “El problema es que hemos jugado con un equipo que acaba de empezar”, blanqueó Alex sobre el comienzo de una temporada con la lucha puesta en ascender a la cuarta categoría del fútbol español.

“Siempre he jugado en equipos femeninos”, contó el número “9″ del equipo que comenzó a jugar este deporte desde los nueve años. Aunque manifestó que nunca había vivido una situación como la acontecida en medio del apoyo de las propias rivales: “El CD Pujadas no se ha dirigido hacia a mí, pero una de ellas ha puesto un tweet diciendo que les ganamos porque éramos superiores y que nos apoyaban en lo que estaba ocurriendo”.

El Club Esportiu Europa tampoco se quedó afuera de la polémica y advirtió: “Toda la Europa con Àlex. No toleraremos ataques por cuestión de género. Aplicamos el protocolo y también procedemos a bloquear y denunciar usuarios en Twitter. También nos puede ayudar el resto de usuarios. ¡Ni un paso atrás!”.

Álex resaltó el apoyo recibido en su primera temporada dentro de la institución y lanzó un mensaje hacía sus detractores: “A día de hoy, mientras en mi DNI ponga una ‘F’ de femenino, puedo decidir jugar en un equipo femenino. Entonces, hasta que eso no se cambie, seguirá siendo así. No seré ni el primero ni el último y se van a encontrar mucha gente así”.

La gran duda pasará cuando el tratamiento finalice. “Al empezar a transicionar tarde, tu cuerpo ya se desarrolló como mujer. Podrás llegar a un nivel, pero no al de hombre. Entonces, a día de hoy, yo no me veo a un nivel superior al de una mujer. Me gustaría jugar con hombres, pero si quiero competir no lo puedo hacer”, concluyó.