Alertas de FIFA dan origen a investigaciones de posibles amaños en Costa Rica

Alertas de FIFA y otros sistemas internacionales dan origen a investigaciones por posibles amaños en Costa Rica, ya que el fútbol tico acumula casos reconocidos y sanciones desde 2024, y un partido disputado en el país puede quedar bajo sospecha a partir de una alerta generada fuera del territorio nacional.

La FIFA cuenta con un sistema para monitorear el comportamiento de los partidos, particularmente en temas de apuestas, y las señales llegan a la Oficialía de Integridad de la Fedefútbol, donde se analiza el caso con el equipo de trabajo.

Puerto Golfito, Turrialba y San Carlos figuran entre los casos que terminaron en sanciones, y un proyecto de ley pretende que estos indicios también puedan llegar al Ministerio Público con penas de 2 a 5 años de prisión para quienes participen en la manipulación de competiciones deportivas.