Autoridades reportan el hallazgo de un cuerpo en el río María Aguilar y en este momento se investiga si es Kevin Kirby, un joven que desapareció el pasado 28 de setiembre.

¿Quién reportó el hallazgo?

Un habitante de calle informó sobre el cuerpo en el margen norte del río. Tras la alerta al servicio de emergencias 9-1-1, autoridades se hicieron presentes en el lugar para localizarlo.

¿Qué les hizo darse cuenta de su presencia?

Al parecer, el fuerte olor que emana el cadaver.

¿Por qué se investiga si es Kevin Kirby?

Al examinar la ropa de la persona encontrada, todo hace presumir que se trataría de este joven.

¿Quién custodia la escena?

Fuerza Pública, a la espera de que llegue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el respectivo levantamiento del cuerpo.

*Información en desarrollo.