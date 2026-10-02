Alertan por supuestas estafas con cobros municipales

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La Municipalidad de San José alertó a la ciudadanía sobre posibles estafas relacionadas con supuestos cobros municipales, según confirmó la propia institución en un comunicado oficial.

De acuerdo con la denuncia, personas ajenas a la municipalidad realizan llamadas telefónicas y envían mensajes de texto para solicitar pagos a nombre de la entidad.

Ante esta situación, la municipalidad aclaró que no realiza llamadas para exigir pagos, pedir depósitos ni transferencias bancarias a los contribuyentes.