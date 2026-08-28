Alertan por presencia de bacteria en producto de vegetales

El Ministerio de Salud alerta a la población por la presencia de una bacteria en producto de vegetales.
Se trata del producto VEGETALES, de la marca PIK FÁCIL, con registro sanitario 2101-A-11674 y vencimiento 07/09/2026.
“El lote del producto antes mencionado, de la marca VEGETALES (zanahoria, chayote, zuquini, brócoli), marca PIK FÁCIL presentó aislamiento positivo por Listeria monocytogenes“, afirmó el Ministerio de Salud.
La contaminación de los productos se identificó a través de muestreos realizados en supermercados del país.
Ante esto, Salud recomienda a la población:
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Imagen con fines ilustrativos.