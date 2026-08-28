Alertan por presencia de bacteria en producto de vegetales

El Ministerio de Salud alerta a la población por la presencia de una bacteria en producto de vegetales.

¿Qué producto es?

Se trata del producto VEGETALES, de la marca PIK FÁCIL, con registro sanitario 2101-A-11674 y vencimiento 07/09/2026.

Imagen de refetencia.

Presencia de bacteria en producto de vegetales

“El lote del producto antes mencionado, de la marca VEGETALES (zanahoria, chayote, zuquini, brócoli), marca PIK FÁCIL presentó aislamiento positivo por Listeria monocytogenes“, afirmó el Ministerio de Salud.

La contaminación de los productos se identificó a través de muestreos realizados en supermercados del país.

Ante esto, Salud recomienda a la población:

Evitar comprar o consumir el producto antes mencionado, especialmente si se trata de mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados. En caso de tener el producto con el lote antes mencionado, desecharlos o devolverlos al punto de venta. Si experimenta síntomas como: diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares y ha consumido el producto antes mencionado, notificarlo al ministerio de salud al correo [email protected] y consultar a su médico o acudir a un centro de salud cercano.

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Imagen con fines ilustrativos.