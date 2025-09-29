Por medio del Cuerpo de Bomberos, se lanzó una notificación de atención de emergencia por una posible aparición de un cuerpo flotando en Río Pirro, Heredia.

Ya autoridades se desplazaron al lugar para revisar la escena, confirmar si hay un cuerpo e investigar si se trata de Leandro Mangas, niño que cayó a una alcantarilla el pasado viernes.

Alerta

Una mujer que transitaba por el lugar afirma haber visto el cuerpo flotando. Habría visualizado parte de su tronco.

¿Podría llegar el cuerpo de Goicoechea hasta Heredia?

Según informó la Cruz Roja, por el tema geográfico el cuerpo del niño podría llegar hasta este punto.

*Información en desarrollo.