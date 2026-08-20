Alertan por llegada de nueva onda tropical al país

La onda tropical número 34 ingresará a Costa Rica este jueves y atravesará el país durante la noche, mientras varias comunidades todavía enfrentan las consecuencias de las fuertes lluvias e inundaciones de los últimos días.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el sistema presenta muy poca inestabilidad debido a que interactúa con masas de aire de bajo contenido de humedad sobre el mar Caribe.

Por esta razón, el IMN prevé que su efecto sobre el territorio nacional sea casi imperceptible, aunque sí podría generar algunas lluvias.

Caribe y Pacífico Sur siguen vulnerables

La llegada de la onda tropical ocurre cuando varias zonas todavía mantienen condiciones de alta vulnerabilidad debido a la saturación de los suelos.

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Según el IMN, las cuencas del Caribe y el Pacífico Sur presentan niveles de saturación de entre 90% y 100%, por lo que existe riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Además, se esperan ráfagas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el Valle Central y de hasta 70 kilómetros por hora en Guanacaste.

Durante la madrugada y las primeras horas del jueves podrían registrarse lluvias ocasionales en Limón y la Zona Norte. En el Valle Central y el Pacífico se esperan pocas precipitaciones durante ese periodo.

Para la tarde, el IMN prevé una disminución de la cobertura nubosa en gran parte del país.

Llegará después de días de inundaciones

La onda tropical 34 llegará mientras cientos de personas continúan afectadas por las inundaciones en diferentes sectores del país.

En Sarapiquí, cuerpos de rescate tuvieron que trasladar en una embarcación a un adulto mayor de 95 años, quien había sufrido una aparente fractura de cadera días antes y permanecía aislado por las condiciones provocadas por las inundaciones.

El último reporte citado durante la cobertura contabilizó 1.191 personas en 18 albergues, principalmente en las zonas más afectadas.

La CNE mantiene alerta naranja para la Zona Norte y el Caribe, mientras el resto del país permanece bajo alerta amarilla.