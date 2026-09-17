Alertan por llegada de la onda tropical 44 al país

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El país se verá afectado por una nueva onda tropical. Así lo indicó el Instituto Meteorológico Nacional en su aviso meteorológico correspondiente a este 17 de setiembre.

Primero, el pronóstico para este jueves

Los vientos alisios disminuirán este jueves y permitirán un mayor ingreso de humedad hacia el territorio nacional, una condición que favorecerá las lluvias durante la tarde en varias regiones del país.

El IMN prevé una posibilidad moderada a alta de aguaceros y tormentas eléctricas en las montañas del Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Las condiciones lluviosas tendrán mayor presencia en los alrededores de la península de Osa, sectores fronterizos y zonas cercanas.

En el Valle Central y el Pacífico Norte también se esperan lluvias y aguaceros, aunque de forma aislada. El oeste y norte del Valle Central, la península de Nicoya y sectores del sureste concentran las mayores posibilidades.

Durante la noche no se esperan lluvias significativas.

Onda tropical #44

El eje de la onda tropical #44 se desplazará sobre Costa Rica entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes. El IMN señala que, por ahora, el sistema presenta poco desarrollo.

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Las autoridades meteorológicas piden especial atención en las montañas del Pacífico Sur, donde existen niveles moderados y altos de saturación de los suelos.

IMN pide precaución

El instituto recomienda precaución en sectores propensos a inundaciones por la posible saturación de quebradas y sistemas de alcantarillado.

Ante una tormenta eléctrica o fuertes ráfagas de viento, recomienda buscar refugio en un sitio seguro. En casos aislados, las ráfagas pueden alcanzar 80 km/h y provocar la caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.