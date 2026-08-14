Alertan por fuerte onda tropical que se acerca a Costa Rica

La onda tropical número 32 se acerca a Costa Rica y generará un aumento de las lluvias durante este fin de semana, principalmente en la vertiente del Caribe.

¿Cuándo se intensificarán las lluvias?

El paso de este sistema durante el sábado provocará un ambiente más húmedo e inestable en todo el territorio nacional, además de reforzar la Zona de Convergencia Intertropical.

Los expertos prevén un escenario lluvioso durante el fin de semana y, al menos, hasta el lunes.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas?

El ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá lluvias en Limón y la Zona Norte, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Mientras tanto, en el Pacífico y el Valle Central predominarán condiciones más secas, con pocas lluvias y vientos. En el Pacífico Sur podrían registrarse aguaceros aislados durante las tardes.

¿Qué dicen las autoridades?

La Comisión Nacional de Emergencias pidió especial atención en las zonas propensas a inundaciones y deslizamientos. También recomendó planificar las rutas de traslado, mantenerse informado sobre las condiciones del tiempo y, ante una emergencia, llamar al 9-1-1.

Además, las autoridades mantienen especial vigilancia en las cuencas montañosas del Caribe, donde la saturación de los suelos alcanza entre 70% y 80%.

¿Qué pasa con la onda tropical número 33?

Los expertos también vigilan la onda tropical número 33, que actualmente se encuentra en el océano Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que existe posibilidad de que este sistema evolucione a ciclón tropical.

El Instituto Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo ante el posible aumento de la inestabilidad y los aguaceros, especialmente en la vertiente del Caribe.