La acelerada urbanización de la Gran Área Metropolitana (GAM) enciende las alarmas de especialistas. Geólogos advierten que miles de viviendas se están levantando sobre fallas sísmicas activas, lo que eleva drásticamente el riesgo para las familias que las habitan.

Costa Rica es un país altamente sísmico y, en la GAM, existen fallas geológicas activas de gran magnitud. Estas representan una doble amenaza: pueden generar sismos principales o provocar réplicas en otras fallas que permanecían inactivas, activadas por el paso de las ondas sísmicas.

El escenario se complica aún más cuando la ruptura en superficie alcanza construcciones asentadas directamente sobre las fallas. En ese caso, las edificaciones pueden sufrir daños severos, incluso si no son afectadas por el terremoto principal.

Los especialistas señalan que la combinación de actividad tectónica y lluvias intensas puede desencadenar deslizamientos y colapsos estructurales en cuestión de segundos.

El problema, advierten, no solo radica en la amenaza natural, sino en el crecimiento urbano desordenado y la falta de controles en el uso del suelo. Por ello, llaman a que más cantones implementen planes reguladores para evitar el asentamiento en zonas vulnerables.