Alertan a comerciantes por sujeto que amenaza negocios en Desamparados

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Las autoridades judiciales solicitaron la colaboración ciudadana para identificar a un hombre captado por cámaras de seguridad en el Cantón de Desamparados, quien sería el responsable de coaccionar a comerciantes de la zona para que adquieran productos exclusivamente con él.

Según el alerta emitido, el sujeto ingresa a los establecimientos, entrega una hoja con una lista de artículos y precios, e indica a los encargados que deben comprarle únicamente a él, advirtiendo que, de no hacerlo, se exponen a sufrir represalias.

Las autoridades urgen dar con su paradero por el presunto delito de coacción, por lo que cualquier información que permita identificarlo puede ser suministrada de manera confidencial.