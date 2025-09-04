¡Alerta total! El Ministerio de Salud detectó 50 sustancias dañinas en vapeadores vendidos en Costa Rica, los cuales contienen hasta tres veces más nicotina de lo permitido, según un estudio científico que reveló componentes tóxicos no reportados en los empaques.

La ministra de Salud, Mary Munive, advirtió que estos dispositivos, lejos de ser inocuos, contienen cancerígenos peligrosos y sustancias capaces de causar irritación en la piel y daños oculares.

Este hallazgo coincide con el preocupante aumento del consumo juvenil, donde la IAFA reporta que el uso en estudiantes pasó del 5% al 22% en 2024.