(FOTOS) Alerta sanitaria: Decomisan carne de cerdo en pésimas condiciones

Las autoridades decomisaron carne de cerdo en pésimas condiciones durante un operativo realizado en Belén de Heredia.

La Policía Municipal de Belén retuvo un vehículo que transportaba el producto y solicitó el apoyo de funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) para realizar una inspección.

Durante la revisión, los funcionarios encontraron 12 bultos de carne de cerdo, con un peso aproximado de 20 kilos cada uno. En total, el cargamento alcanzaba unos 240 kilos de carne.

Carne de cerdo viajaba sin refrigeración

Los funcionarios de SENASA determinaron que el producto se transportaba en condiciones que incumplían las medidas sanitarias establecidas.

La carne de cerdo no estaba refrigerada durante el traslado. Además, los bultos no contaban con empaque ni etiquetas que permitieran identificar adecuadamente el producto.

Las autoridades también determinaron que el vehículo no contaba con el Certificado Veterinario de Operación (CVO) requerido para este tipo de actividad.

FOTOS SENASA 1

F. SENASA 2

FOTOS. SENA. 3

SENASA decomisó los 240 kilos de carne

Ante las irregularidades detectadas, las autoridades procedieron con el decomiso de la carne de cerdo.

Posteriormente, funcionarios trasladaron el producto hasta un sitio autorizado para realizar su destrucción, siguiendo los procedimientos sanitarios establecidos.

La intervención contó con el apoyo del Departamento Regional Central Occidental de SENASA, luego de la retención realizada por la Policía Municipal de Belén.

Autoridades recuerdan las medidas sanitarias

SENASA recordó la importancia de transportar y comercializar productos de origen animal bajo las condiciones sanitarias correspondientes.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan proteger la salud pública y evitar que productos que no cumplen con los requisitos sanitarios lleguen hasta los consumidores.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.