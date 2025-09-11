El Ministerio de Salud informó sobre la prohibición internacional del uso de dos sustancias químicas que pueden ser dañinas para la salud, según indica la EMA (Agencia de Medicamentos Europea).
Sustancias
- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide
- Dimethyltolylamine
Detalles
“Estas sustancias se encuentran en algunos esmaltes y geles semipermanentes para uñas, y han sido clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción por la Unión Europea“, dijo el Ministerio de Salud.
Mensaje del la ministra de Salud, Mary Munive.
Recomendaciones a la población
- En caso de experimentar, enrojecimiento, sensibilidad en la piel o irritación respiratoria, puede consultarlo con su médico o ir a un centro de salud cercano.
- No comprar esmaltes o geles con estas sustancias
- Desechar o devolver al punto de compra los productos que contengan estos compuestos
Acciones del Ministerio de Salud
Solicitó a fabricantes, importadores y distribuidores que revisen sus productos y retiren del mercado los que contengan estas sustancias. El plazo dado fue un mes. En caso de incumplirlo, se aplicarán medidas como la cancelación de registros, decomiso y retiro del mercado.
Además, se pidió a los titulares de registros sanitarios notificar al Ministerio de Salud sobre las marcas que tengan estos elementos, para darlas a conocer a la población.
Con información de: Ministerio de Salud.