El Ministerio de Salud informó sobre la prohibición internacional del uso de dos sustancias químicas que pueden ser dañinas para la salud, según indica la EMA (Agencia de Medicamentos Europea).

Sustancias

Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide

Dimethyltolylamine

Detalles

“Estas sustancias se encuentran en algunos esmaltes y geles semipermanentes para uñas, y han sido clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción por la Unión Europea“, dijo el Ministerio de Salud.

Mensaje del la ministra de Salud, Mary Munive.

Recomendaciones a la población

En caso de experimentar, enrojecimiento, sensibilidad en la piel o irritación respiratoria, puede consultarlo con su médico o ir a un centro de salud cercano.

No comprar esmaltes o geles con estas sustancias

Desechar o devolver al punto de compra los productos que contengan estos compuestos

Acciones del Ministerio de Salud

Solicitó a fabricantes, importadores y distribuidores que revisen sus productos y retiren del mercado los que contengan estas sustancias. El plazo dado fue un mes. En caso de incumplirlo, se aplicarán medidas como la cancelación de registros, decomiso y retiro del mercado.

Además, se pidió a los titulares de registros sanitarios notificar al Ministerio de Salud sobre las marcas que tengan estos elementos, para darlas a conocer a la población.

Con información de: Ministerio de Salud.