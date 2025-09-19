En lo que va del año, más de tres mil personas fueron víctimas de robo de su vehículo, según un reporte del INS que indica un aumento del 30% en estos casos.

Este incremento ha generado alerta entre las autoridades y la población, por lo que se recomienda extremar medidas de seguridad para evitar más incidentes.

Las autoridades de seguridad atribuyen este incremento al accionar de bandas delictivas organizadas que operan con técnicas sofisticadas para sustraer vehículos, muchas veces destinados al desguace o comercio ilegal de repuestos.