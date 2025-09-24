El servicio de emergencias del Hospital de Heredia, mantiene una saturación crítica con niveles de ocupación que superan el 200% prácticamente todo el año.

Los pacientes enfrentan tiempos de espera excesivamente largos debido a la sobrecarga del sistema de salud herediano.

La situación refleja una crisis estructural en la capacidad de atención médica urgente en la región central. Las autoridades sanitarias no han presentado soluciones concretas para paliar esta problemática que afecta a miles de usuarios.