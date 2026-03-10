Alerta por posible fuerte alza en los combustibles para el mes de abril

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Aunque el petróleo cayó este martes, sigue un 30% más caro que a inicios de año y anticipa una fuerte alza en los combustibles para abril, según los análisis del mercado internacional.

Recope pide ahorrar combustible ante la tendencia alcista que podría impactar el bolsillo de los costarricenses en las próximas semanas.

“Hay que recordar que, si bien el barril había superado los 100 dólares y ha comenzado a moderarse ese aumento, lo cierto es que todavía se cotiza un 40% por encima de los niveles registrados a inicios de este año”, expresó Daniel Ortiz, director interino de CEPSA.