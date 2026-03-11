¡Alerta! Obesidad infantil sigue en aumento en el país

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Tres de cada diez niños y niñas en Costa Rica presenta exceso de peso, según datos del Hospital Nacional de Niños y la Caja Costarricense de Seguro Social, que en 2025 registraron 753 consultas por obesidad y sobrepeso infantil.

Especialistas vinculan esta situación al consumo de alimentos ultraprocesados con alta cantidad de grasa, azúcar y sal, así como al sedentarismo provocado por el uso excesivo de dispositivos electrónicos como celulares y videojuegos.

Madres de familia consultadas señalaron que la inseguridad en el país limita la posibilidad de que los menores realicen actividad física en espacios públicos.