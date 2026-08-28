Alerta naranja en el Caribe se mantiene por lluvias

La alerta naranja en el Caribe se mantiene por las lluvias que han provocado gran afectación en varios cantones de Limón, según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas vulnerables ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos en la región caribeña.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, explica que “productos de la lluvia de la semana anterior, 46 personas continúan en 2 albergues”.

Los comités de emergencia continúan monitoreando la situación en los cantones más afectados por los aguaceros.