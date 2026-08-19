Alerta naranja continúa por fuertes aguaceros y zonas incomunicadas

La alerta naranja continúa por los fuertes aguaceros y zonas incomunicadas en Sarapiquí, donde no para de llover en distintos sectores del país.

Las intensas lluvias en Pococí y Guácimo dejaron afectación en calles por un par de horas y provocaron el nuevo cierre de la Ruta 32.

Allen Quirós, rescatista, comenta que “las maniobras han sido importantes y peligrosas también para rescatar a esas personas”.

Las cuencas del Caribe ya alcanzaron una saturación de suelos del 100% y son las más vulnerables ante cualquier lluvia adicional en las próximas horas, según el IMN.