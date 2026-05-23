Durante horas de la noche del sábado 23 y madrugada del domingo 24 de mayo, ingresará al país la onda tropical #4, la cual ocasionaría la permanencia de lluvias en puntos localizados del pacífico y dispersas para la vertiente Caribe.

Así lo indicó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) además de advertir las zonas en las cuales podría presentar una mayor afectación por el paso de dicha onda tropical y las lluvias.

¿De cuáles zonas se trata?

El IMN advirtió especial atención en la cuenca de Sarapiquí, el Caribe Norte y las partes altas y bajas del Pacífico Sur.

Además, se recomendó a tener precaución ante la posible saturación de quebradas por acumulación de agua, así como prevención ante tormentas eléctricas, donde en caso de presentarse, lo ideal es buscar un refugio o sitio seguro, ya que podrían presentarse caídas del tendido eléctrico, árboles u otros objetos.