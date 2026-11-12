Alerta en la UCR: cierran de inmediato dos de sus edificios

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La Universidad de Costa Rica (UCR) ordenó desalojar y cerrar preventivamente los edificios de Estudios Generales y Rectoría.

La institución tomó la decisión tras recibir información sobre la intención de un grupo de estudiantes de ocupar instalaciones universitarias.

Rectoría comunicó la medida en el contexto de las manifestaciones por los recortes presupuestarios.

Según explicó, el cierre busca resguardar la seguridad de las personas y proteger las instalaciones.



Cierre preventivo en la UCR

El anuncio identifica específicamente los edificios de Estudios Generales y Rectoría.

Por tanto, la información suministrada no establece un cierre general de las instalaciones de la universidad.

Además, Rectoría presentó el desalojo como una acción preventiva ante una posible toma de edificios.

Su mensaje no confirma que los estudiantes hayan concretado esa intención.

La comunicación tampoco detalla cuándo reabrirán ambos inmuebles ni establece un plazo para mantener la medida.

Rectoría explica la decisión

Las autoridades universitarias señalaron la protección de las personas y los edificios como el propósito de esta decisión. Ese fue el motivo que expusieron al comunicar el cierre.

De momento, el anuncio permite confirmar el desalojo preventivo de los dos edificios mencionados, pero no una ocupación estudiantil ni una fecha para retomar el acceso.

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