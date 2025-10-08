Se detecta una seguidilla de ataques a guardas privados en los peajes de la Ruta 27, donde los delincuentes buscan las armas de los oficiales como principal objetivo durante asaltos rápidos y violentos. Esta ola de agresiones ha encendido las alarmas en las autoridades de seguridad, quienes han reforzado la vigilancia en estos puntos críticos de la principal vía del país.

Los ataques se caracterizan por la planeación y coordinación de los agresores, quienes aprovechan las horas de menor afluencia vehicular para actuar. Las empresas de seguridad privada han implementado protocolos especiales para proteger a su personal y evitar el robo de armas que luego podrían ser utilizadas en otros delitos.

Las autoridades investigan si existe una conexión entre los diferentes incidentes reportados en los últimos días. Se recomienda a los guardas extremar medidas de precaución y mantener una comunicación constante con los centros de control durante sus turnos de trabajo.