Alerta en el país por la tenencia responsable de perros: datos muestran aumento en ataques

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La muerte de un joven de 24 años tras el ataque de su perro en Boca Arenal de San Carlos puso el tema en el centro del debate público. El hecho ocurrió cuando la víctima limpiaba el encierro del animal. El perro atacó directamente el cuello. La madre del joven resultó herida al intentar ayudarlo.

Cifras en aumento

Datos del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, muestran un aumento sostenido de ataques de perros. En 2023 se registraron 534 casos. Para 2024 la cifra subió a 679. En 2025 superó los 760. Más del 65% de los ataques ocurrió dentro de viviendas. Un 10% sucedió en vía pública y un 3% en condominios.

Las autoridades también reportan que más de la mitad de los ataques se dirige a humanos. Los menores de edad figuran entre los más afectados y muchos terminan atendidos en el Hospital Nacional de Niños.

Especialistas dicen:

Especialistas en conducta canina y rescate coinciden en un punto central: el problema no depende solo de la raza. El manejo, el encierro prolongado, la falta de espacio y la ausencia de control influyen de forma directa en conductas agresivas.

También advierten que ningún animal pierde su instinto natural y que el control humano nunca es absoluto.

Responsabilidad legal y deber del propietario

La legislación nacional no prohíbe razas específicas, pero sí establece obligaciones claras para los dueños. La normativa exige control efectivo del animal, uso de correa en espacios públicos y medidas de seguridad cuando el propietario no mantiene dominio total.

El marco legal también fija responsabilidad civil por daños y sanciones cuando un animal peligroso provoca lesiones por descuido.

Llamado a la prevención

El caso de San Carlos refuerza el llamado de autoridades y expertos: la tenencia responsable no es opcional. La supervisión constante, el manejo adecuado y el respeto por el bienestar del animal reducen riesgos y protegen vidas humanas.

La imagen de portada fue creada con inteligencia artificial para ilustrar la noticia.