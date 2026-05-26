Costa Rica confirmó la presencia local del parásito Leishmania infantum en perros que nunca salieron del país, un hallazgo científico que encendió las alertas debido a su capacidad de afectar también a seres humanos y provocar una enfermedad potencialmente mortal.

La confirmación oficial se realizó entre la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), así como la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís.

La investigación identificó ocho casos: siete en Guanacaste y uno en San José. El descubrimiento marca un cambio importante en el panorama sanitario nacional porque confirma que el microorganismo ya circula dentro del territorio costarricense.

¿Por qué genera preocupación entre especialistas?

La principal inquietud radica en que este parásito puede causar la llamada leishmaniasis visceral humana, considerada la forma más grave de la enfermedad.

Según especialistas, la infección ataca órganos como el hígado, el bazo y la médula ósea. Si una persona no recibe atención médica a tiempo, el cuadro puede avanzar y provocar la muerte.

Además, el padecimiento suele pasar desapercibido en etapas iniciales.

¿Cuáles son los síntomas?

El problema con Leishmania infantum es que puede permanecer durante semanas o meses sin síntomas claros.

Cuando aparecen señales, muchas veces se confunden con otras enfermedades. Entre los síntomas más frecuentes destacan fiebre prolongada de origen desconocido, pérdida importante de peso y crecimiento anormal del bazo.

La incubación en seres humanos puede durar desde dos semanas hasta varios meses.

¿Cómo se da el hallazgo?

La investigación inició en 2023, cuando veterinarios detectaron un perro con lesiones ulceradas en el hocico, pérdida de pelo e inflamación de ganglios.

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Ese caso despertó sospechas y motivó estudios más profundos que permitieron confirmar algo que durante décadas solo se consideró una posibilidad: el parásito ya circulaba localmente.

Hasta ahora existían reportes aislados, pero no evidencia científica sólida de transmisión autóctona.

El contagio no ocurre directamente entre perros y personas

Los investigadores aclaran que los perros no contagian a las personas por contacto directo.

La transmisión necesita un intermediario: un pequeño insecto llamado flebótomo, conocido popularmente como mosquito de ariblanco.

Este mosquito pica a un hospedero infectado y luego puede transmitir el parásito a otros animales o personas.

El caso reabre datos Costa Rica

Las primeras señales relacionadas con esta enfermedad aparecieron en el país desde la década de 1980.

En 1999 se documentó el primer caso humano formal y, durante años, surgieron reportes esporádicos en diferentes regiones. Sin embargo, la ciencia nunca había confirmado casos autóctonos en perros.

La detección realizada este 2026 cambia el panorama y motiva a fortalecer la vigilancia epidemiológica.