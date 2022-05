El actor Alec Baldwin, compartió en sus redes la nueva tragedia que está atravesando: murió su mamá, Carol M. Baldwin a los 92 años.Madre de Alec, William, Daniel, Stephen, Elizabeth y Jane, era una luchadora que sobrevivió al cáncer. “Con el más profundo pesar, mi familia publica el siguiente comunicado: Carol M. Baldwin, madre de los actores Alec, Daniel, William y Stephen Baldwin y de dos hijas, Elizabeth y Jane, murió hoy en Siracusa, Nueva York. Tenía 92 años”, inicia el texto.

Si bien las causas de su muerte permanecen en la más estricta reserva, el comunicado fue acompañado de un par de imágenes en las que se observa a la progenitora de Alec Baldwin en dos etapas de su vida. Carol M. Baldwin destacó por promover la salud. Por ello, hizo una alianza con la presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook y lanzó la fundación para la investigación del cáncer de seno que lleva su nombre.

“Esa combinación de esfuerzos ha recaudado millones de dólares para la causa”, aseguró el actor. Finalmente, el intérprete agregó que su progenitora le enseñó sobre “segundas oportunidades y terceras también”. “Pasó los últimos 25 años de su vida como una guerrera y campeona de la causa a la que dedicó su vida. Todos estamos enormemente orgullosos de sus logros”, concluyó.

Mala racha para Alec Baldwin

El actor atraviesa una temporada complicada. La muerte de su mamá sucede después de la tragedia en el rodaje de Rust, el pasado mes de octubre. Alec Baldwin, protagonista y productor de la cinta, mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años. El actor disparó con un arma de atrezo en el set del filme, en el Rancho Bonanza Creek (Nuevo México).

Tras el accidente, Baldwin fue visto llorando y totalmente devastado mientras hablaba por teléfono en las inmediaciones de la oficina de la policía. Una portavoz del actor declaró que el disparo se produjo por accidente al fallar la pistola de atrezo. Un experto en armas dijo a TMZ que el tipo de pistola que sostenía Baldwin tenía un gatillo sensible “que podía activarse con una ligera presión. Agregó que “estas armas se pueden disparar muy, muy, fácilmente y, a veces, se disparan sin darte cuenta, pero no se disparan por sí solas”. El actor fue acusado por la familia de la directora por homicidio culposo, pero él siempre sostuvo que no apretó el gatillo.