Carlos Alcaraz sigue haciendo historia en el tenis mundial. El murciano venció a Novak Djokovic en semifinales del US Open 2025 y alcanzó su tercera final consecutiva de Grand Slam, logrando algo inédito en su carrera: llegar a la definición en las tres superficies principales del circuito.

Alcaraz conquista tres superficies en un mismo año

Desde abril, Alcaraz acumula ocho finales y ahora suma un registro histórico: Roland Garros en tierra batida, Wimbledon en césped y US Open en pista dura. Esta progresión confirma la madurez competitiva del joven español.

El triunfo sobre Djokovic

En la Arthur Ashe Stadium, Alcaraz derrotó a Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2. Con este resultado, ajustó el cara a cara frente al serbio, que hasta hoy era el único top 10 con ventaja sobre él. El balance pasa de 5-3 a 5-4 todavía en favor de Nole.

La vigencia de Djokovic

A sus 38 años y 106 días, Djokovic sigue compitiendo al máximo nivel. Sin embargo, por segunda temporada consecutiva se marcha sin añadir un nuevo grande a su palmarés y sufrió su primera derrota ante Alcaraz en superficie dura.

Rival en la final

El español espera ahora al ganador de la otra semifinal, que enfrenta a Jannik Sinner contra Félix Auger-Aliassime. La final del US Open 2025 promete marcar un nuevo capítulo en la historia del tenis mundial.