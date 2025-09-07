Escrito por: Eduardo Troconis

Carlos Alcaraz confirmó una vez más que será uno de los grandes protagonistas del tenis durante años, al derrotar a Jannik Sinner en la final del US Open 2025, disputada este domingo en el Arthur Ashe Stadium.

El español se impuso con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en un duelo que le otorgó un nuevo título de Grand Slam.

El partido estuvo marcado por la solidez y potencia del español, que firmó 10 aces y no cometió dobles faltas, un servicio contundente (61% de efectividad en el primer saque y 83% de puntos ganados con él). Sinner, en cambio, padeció con su saque: apenas 48% de primeros y 4 dobles faltas que pesaron en momentos claves.

Si bien el italiano mostró resistencia en el segundo set, Alcaraz rápidamente retomó el control con su agresividad desde el fondo y su capacidad para presionar con devoluciones profundas.

El español logró 5 quiebres en 11 oportunidades, mientras que Sinner solo pudo aprovechar una sola chance en todo el partido.

Más allá de lo deportivo, la final entró a la historia como la primera en la Era Abierta donde dos jugadores se miden en tres finales de Grand Slams de un mismo año, lo que reafirma la rivalidad más importante del tenis actual.

Con esta victoria, Alcaraz amplía su dominio en el cara a cara a 10 triunfos contra 5 de Sinner.