Alcalde renuncia a su partido y respalda al Gobierno de Laura Fernández

El alcalde de Puerto Jiménez, Enrique Segnini Saballo, anunció este miércoles su renuncia al Partido Liberal Progresista (PLP) y confirmó que trabajará de la mano con el Gobierno de la presidenta Laura Fernández.

El anuncio lo realizó mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que tomó la decisión de abandonar la agrupación política para brindar apoyo a la actual administración.

Enrique Segnini confirma su renuncia al PLP

En el mensaje difundido en sus plataformas digitales, Segnini aseguró que su decisión ya es oficial y que su intención es colaborar con el Poder Ejecutivo.

“Hoy quiero decirles de manera oficial que he renunciado al Partido Liberal Progresista y voy a trabajar fuertemente a la par del Gobierno, apoyándolo en todo lo que sea necesario”, expresó.

El alcalde también envió un mensaje directo a la presidenta Laura Fernández y a su equipo de ministros.

“Y a doña Laura y a los ministros que este servidor va a estar dispuesto a trabajar junto con ustedes en todo lo que el Gobierno necesite para luchar por este cantón y por el resto del país”, afirmó.

Alcalde asegura que trabajará junto al Gobierno

Con este anuncio, Segnini manifestó su disposición de colaborar con la administración central en proyectos que beneficien tanto a Puerto Jiménez como al resto del país.

Hasta el momento, el alcalde no ha informado si se integrará a otra agrupación política tras su salida del PLP.

¿Quién es Enrique Segnini?

Enrique Segnini nació en Abangares, Guanacaste, pero desde muy pequeño se trasladó junto a su familia a la zona sur del país, donde se estableció en Puerto Jiménez.

Además de dedicarse a la agricultura, se ha desarrollado como emprendedor agropecuario mediante la producción y venta de queso.

En el ámbito comunal, ha participado en la Junta de Educación, la Asociación de Desarrollo de La Palma, el Comité de Seguridad y como catequista de la Iglesia Católica.

Su trayectoria en la política municipal comenzó como regidor del cantón de Golfito, antes de que Puerto Jiménez se convirtiera oficialmente en cantón mediante la Ley 10.195, aprobada en marzo de 2022.