Albert Rudé fue tajante, no hablará del arbitraje y señaló a los “detalles” como culpables del empate de hoy.

“Yo no me refiero a los árbitros y no lo voy a hacer hoy, del partido ha sido un detalle que nos ha quitado lo que queríamos lograr, hemos generado muchísimo, sabíamos que teníamos que marcar dos goles para manejar el partido, sabíamos que en cualquier jugada teníamos que estar muy atentos”.

Rudé le dedicó unas palabras a sus aficionados quienes nunca los abandonaron.

“Tengo que confesar que la afición es de 10, un recibimiento espectacular, estamos dolidos y somos empáticos con ellos y sabíamos que hoy teníamos que salir campeones, a esta gente se la debemos”.

La falla en el planteamiento al final a Alajuelense le costó el juego.

“El tema era no conceder ese gol, menos faltando 5 minutos y menos con el planteamiento que pusimos al final del partido, duele mucho”.

Rudé aseguró que esto no solo le pasa a Alajuelense, los detalles definen las finales.

“El fútbol se define por detalles no solo en Liga Deportiva Alajuelense, así se definen las finales, uno tiene que seguir mejorando, te puedo sacar más detalles, si el portero no hubiera sacado 3 jugadas de gol sería una historia diferente”.

La frase de esperanza nunca pararon de salir de la boca del español.

“Tenemos la ilusión viva de poder salir campeones en dos juegos”.

En Alajuelense nunca se plantearon una gran final, ahora tendrán que planificar dos juegos más ante los brumosos.

“Nosotros no hablábamos de la oportunidad de jugar la Gran Final, ya ahora si tenemos que enfocarnos en lo que viene, hoy nos hemos quedado muy muy cerca, estamos fuertes, dolidos si, pero estamos fuertes”.

Rudé correrá para recuperar en lo anímico a su equipo y quitar esa presión que tendrán los manudos.

“Me ocupan cosas, ahora mismo lo que me ocupa es recuperar a mis jugadores, mental, emocional y físicamente para el domingo, solo podemos aceptarlo y trabajar esos pequeños detalles, estamos a dos partidos de quedar campeones y sabemos que vamos a cerrar en casa”.

¿La presión de salir campeón le pesa a Alajuelense?

“La Liga siempre va a tener la presión de salir campeón, porque es una institución enorme, eso aparece desde la jornada 1, nos debemos a la gente para sacar ese campeonato”.