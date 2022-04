Albert Rudé tuvo de nuevo una noche complicada con Liga Deportiva Alajuelense, esto fue lo que dijo luego del empate ante Sporting en el Morera Soto:

“Creo que estos últimos partidos hemos quedado a deber a toda la gente, es comprensible la molestia y que la expresen es natural, yo la acepto con toda responsabilidad”.

“Algunos errores nos penalizan un poco en el juego, nos pudimos reponer de esos pequeños percances durante el juego, pero al final esto es de resultados y no hemos conseguido los 3 puntos”.

“Me gusta cuando el equipo propone, cuando somete al rival, pero hay que traducir eso en resultados, no podemos seguir así, sería hipócrita decir que hemos tenido al rival en su propia área pero si no ganamos de nada va a servir”.

“Hoy hemos hecho un juego para la victoria, pero no ha sido así, nosotros nos tenemos que enfocar en traducir todo eso en resultados, esto es de rendimiento numérico, este tiene que ser mucho mejor, hemos tenido 75 minutos de arrollar, pero no se traduce en el resultado y al final el entrenador vive de eso y en eso me enfoco yo”.

Sobre el error de Giancarlo González

“Por alguna desatención hemos empezado cuesta arriba, entonces esto te penaliza y se te complica el juego, hoy supimos darle la vuelta a esa situación y cómo te digo tuvimos al rival encerrado y son los momentos donde tienes que meter el gol, tratar de que el próximo momento la intensidad del próximo partido dure 80 minutos”.

¿Le falta autocritica a la Liga?

“Creo que autocritica tenemos mucha, somos consientes de que el rendimiento no es acorde a lo que se nos exige, redoblamos prácticamente el trabajo que estábamos haciendo, nos pusimos en modo excesivo del modo que todo lo que estamos haciendo se traduzca en resultados”.

¿Siente la presión para salir del equipo?

“Me siento respaldado por la gerencia pero soy consiente que tengo que dar resultados”.

Sobre Pipo

“Tiene nuestra confianza 100 por 100, igual del equipo porque es un líder dentro del grupo y contamos con él”.