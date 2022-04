Albert Rudé salió a hablar luego de perder de nuevo un clásico nacional, el español señaló que esta perdida no define a su equipo y no trazará un problema en la concentración para el objetivo principal.

“Un clásico es un partido aparte, no me enfoco en lo que hicieron, yo me enfoco en mi equipo y mi equipo sigue líder, este clásico no nos define, sabemos que queremos ser campeones y que queremos el liderato”.

“Ganar la 31 es el objetivo y sé que quedando líder nos da ventaja deportiva, por eso insistimos tanto en ese objetivo parcial, la 31 es nuestro objetivo final y estamos muy mentalizados que queremos seguir ganando para llegar por ese liderato”.

¿Vuelven las dudas a Alajuelense?

“No nos deja dudas, estamos muy fuertes, muy unidos, sabemos la dirección que tenemos que tomar y a donde seguir”.

“No bajo el tono, nos duele perder, más un clásico, estamos dolidos, obviamente, nosotros queríamos ganar si o si, hemos perdido pero esto no nos puede desviar del objetivo”.

Ruíz pidió desde torneos anteriores trabajar la parte mental ¿Qué pasa en Alajuelense en este tema?

“Los trabajos mentales siempre vienen, están jugando seres humanos, hay un factor emocional que siempre está, ellos han estado bien en nuestra área y nosotros no en la de ellos, ellos fueron más determinantes”.

“El tema del discurso, lo que intento trasmitir es cómo estamos nosotros, yo les digo que estamos unidos y que estamos fuertes, yo quiero transmitir eso que estamos enfocados y que tenemos que levantar la 31”.