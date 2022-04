Albert Rudé sumó por primera vez tres victorias consecutivas al mando de Alajuelense.

“Hemos hecho un gran partido, tuvimos constancia de juego y concretamos las acciones de juego que no lográbamos ser contundentes, estamos muy contentos”.

Además del buen momento colectivo, Carlos Mora está destacando en la cancha con los manudos y llevándose los aplausos de los aficionados.

“Carlos Mora, el ha tenido una constancia en su crecimiento que está intratable, lo habíamos hablado con él, hizo conciencia de eso, se puso a trabajar y ahora vemos los resultados que estamos teniendo, estamos muy contentos por él”.

¿Qué ha cambiado en Alajuelense?

“La contundencia es algo clave, te cambia el partido, hoy metemos esos goles al final del primer tiempo y eso te cambia por completo el partido”.

“Nos estábamos metiendo nosotros en problemas, somos nosotros mismos los que nos metimos en una situación que no es buena y a la afición no le gustó y ¿Quiénes tenían que salir de ahí? Nosotros, hemos conseguido 3 victorias seguidas, afuera tuvimos un gran apoyo y está noche ha sido espectacular, esto es muy bueno porque todos vamos en una misma dirección, sabemos que quedar super lideres da esa ventaja pero no es definitiva.

La Liga vive una de las semanas más serias y más esperadas por los aficionados, enfrentan a Cartaginés y a Saprissa.

“Es un partido de importancia capital, se dice dentro del vestuario que queremos jugar cada partido como si fuera una final, queremos alargar esta racha, sabemos que tenemos que ganar al Cartaginés y sabemos que el clásico puede ser un punto de inflexión”.

¿Se sintió a gusto por las decisiones que tomó como dejar por fuera del equipo a Marcel Hernández? Así respondió.

“Un entrenador tiene sus formas, tienen que ganar, pero tratan de ganar a su forma, si a uno le dejan mover las fichas para llevar esa forma a cabo, las cosas pueden funcionar, creo que el equipo que tenemos está enfocado en ese desempeño que queremos llegar, los extremos son muy importantes, el punta es muy importante y tiene ciertas características, los jugadores van entendiendo el funcionamiento colectivo y llevamos una seguida de partidos muy buenos, vamos a trabajar más y seguir ganando para no bajar el nivel de juego”.