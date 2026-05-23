¡Alarmante! Hombre ingresó a casa y disparó contra dos adolescentes

Durante la noche del 22 de mayo, se presentó una situación alarmante en el sector de Alajuelita, ya que un hombre disparó contra dos adolescentes.

Según la información que remitió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró a las 9:28 pm, donde los dos menores de 16 años se encontraban en una vivienda, cuando en apariencia, un hombre ingresó y sin mediar palabra alguna, disparó en varias ocasiones contra los ofendidos y luego huyó del lugar.

Uno de los adolescentes recibió el disparo en una de sus piernas, mientras que el otro lo hirieron en una pierna y el pecho.

Los jóvenes fueron trasladados a un centro médico para ser atendidos y el caso se mantiene bajo investigación.