El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) alerta sobre la alarmante cifra de 45,000 denuncias por menores en riesgo recibidas este año, luego de registrarse tres casos críticos en solo 24 horas.

Una niña de 4 años presenció el asesinato de su padre por sicarios en Pueblo Nuevo de Limón, mientras una adolescente de 12 años fue hallada en un búnker con dos hombres en Montes de Oca.

El PANI recomienda a las personas hacer las denuncias a través de su línea confidencial el 911, donde podrán ser atendedido de forma inmediata.