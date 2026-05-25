Alarma sanitaria: investigan brote de salmonella y una muerte en Ciudad Colón

El Ministerio de Salud de Costa Rica investiga un brote de salmonella en Ciudad Colón, cantón de Mora, donde se han registrado 12 casos positivos y un fallecimiento que podría tener relación con esta situación sanitaria.

Un total de 32 personas fueron sometidas a muestreo por parte del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) después de haber visitado un local comercial en el sector y comenzar a presentar complicaciones médicas, de las cuales 12 arrojaron resultados positivos para la bacteria Salmonella, mientras que más de 80 personas han reportado cuadros de diarrea asociados al mismo foco.

El Ministerio de Salud trabaja en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el SENASA y el INCIENSA para determinar el origen del brote, que se sospecha podría estar relacionado con una pérdida de la cadena de frío en alimentos como pollo, cerdo o res, lo que habría permitido la proliferación de la bacteria.