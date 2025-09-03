Escrito por: Eduardo Troconis.

La psicóloga y exviceministra de Educación, Rocío Solís, lanzó una seria advertencia tras la ola de casos recientes de abusos y consumo de drogas en centros educativos. Durante una entrevista con Repretel, señaló que la situación es “preocupante” y que el sistema debe pasar de la reacción a la prevención activa.

“Esto está desbordando el sistema y afectando no solo la enseñanza, sino también el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los estudiantes”, expresó.

Según la especialista, la ausencia de educación sexual en el currículo dejó a los jóvenes sin herramientas para enfrentar situaciones de abuso y hostigamiento.

“Hay que retomar la educación en afectividad y sexualidad. No elimina por completo los casos, pero sí previene que se disparen como ahora”, indicó.

Sobre el consumo de drogas en colegios y la viralización en redes sociales, fue enfática en la necesidad de supervisión durante los recreos y horarios lectivos:

“Los docentes no pueden desentenderse. Los jóvenes requieren límites y una guía constante. El director debe organizar rondas de supervisión, porque los baños y áreas alejadas son puntos donde se presentan los problemas”, expresó Rocío.

En cuanto a los casos de relaciones impropias entre docentes y estudiantes, Solís subrayó que deben abordarse con contundencia tanto en el plano penal como administrativo:

“Son depredadores sexuales y no pueden volver al sistema educativo. No se trata de trasladar el problema de un colegio a otro, sino de sacarlos definitivamente de las aulas”.

La exviceministra concluyó que el MEP debe fortalecer protocolos, pero sobre todo impulsar la prevención, límites y educación integral, como ejes para frenar la crisis que hoy golpea a los centros educativos del país.