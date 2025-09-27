El guardameta costarricense Patrick Sequeira encendió las alarmas este sábado luego de salir lesionado en el encuentro entre Casa Pia y Moreirense, por la Primeira Liga de Portugal.

El tico debió abandonar el terreno de juego al minuto 53, cuando el partido se mantenía 1-1. Al final, su equipo terminó cayendo 2-1 en condición de visita.

La situación genera gran inquietud en Costa Rica, ya que Sequeira es forma parte del equipo para el duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026 ante Honduras, que se disputará en pocos días.

Por ahora, no se ha confirmado la gravedad de la lesión, por lo que la afición y el cuerpo técnico de La Sele deberán esperar el parte médico oficial del club portugués.