La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este martes que Keylor Navas y Celso Borges trabajan de forma diferenciada en la práctica de hoy, debido a molestias físicas.

De acuerdo con el reporte oficial, Keylor Navas presenta un leve golpe en uno de sus tobillos, motivo por el cual realiza trabajo de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico.

Por su parte, Celso Borges continúa en observación médica, a la espera de ver cómo evoluciona su condición en las próximas horas.

Ambos futbolistas se mantienen concentrados con el resto del grupo, donde también se incorporaron los legionarios que llegaron entre la noche del lunes y la mañana de este martes, incluyendo Manfred Ugalde, quien ya se entrena con el equipo.

La Sele se prepara para su visita a Honduras, un duelo clave en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y la presencia de figuras como Keylor y Celso es vital para el cuerpo técnico.