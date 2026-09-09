Alajuelense ya está en Honduras: su técnico adelantó viaje

La Liga Deportiva Alajuelense ya está en Honduras, luego de viajar esta mañana a San Pedro Sula, donde mañana enfrentará al Marathón por la Copa Centroamericana con la novedad de que Luis Díaz y Ángel Saldívar se sumaron al viaje y están disponibles para el compromiso.

El técnico Ismael Rescalvo viajó desde el día anterior para completar un trámite personal y conectarse a una reunión virtual, mientras el equipo realizó esta tarde el reconocimiento de la cancha donde jugará el partido de vuelta de los cuartos de final.

Juan Pablo Lucumí y Alexis Gamboa no están listos para jugar y deberán esperar una evaluación médica para el fin de semana, aunque el cuerpo técnico espera contar con la mayoría del plantel para los próximos compromisos.