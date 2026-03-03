Alajuelense vuelve a la victoria en su casa ante Cartaginés

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a la senda de la victoria tras vencer como local al Cartaginés con marcador de 2-0.

Las acciones comenzaron muy rápido en el duelo. Una gran jugada desde el medio del campo entre Kenneth Vargas y Ronaldo Cisneros hizo que Vargas marcara el primero del duelo entre las piernas de Kevin Briceño.

El segundo gol llegó al minuto 13′ desde la táctica fija. Celso Borges colgó un servicio en la cabeza de Santiago Van der Putten, que colocó hacia abajo para ampliar la ventaja.

Con esta victoria, Alajuelense recorta distancias en su lucha por acomodarse dentro de la zona de clasificación, alcanza los 12 puntos.

Cartaginés, por su parte, puso en riesgo su tercer puesto, a la espera de lo que hagan tanto San Carlos como Puntarenas.