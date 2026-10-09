Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Alajuelense viaja a Puntarenas para un partido especial para Óscar Ramírez, quien tendrá una particularidad en este encuentro del campeonato nacional.

El estratega de Alajuelense afrontará este compromiso con una condición distintiva que marca el partido en Puntarenas.

El encuentro entre Alajuelense y el equipo puntarenense representa un duelo especial para Óscar Ramírez por la particularidad que tendrá en este cotejo.

Óscar Ramírez afirma que se encuentra “tratando de mejorar algunas cositas y dándole continuidad a otras que se manifestaron, básicamente”.