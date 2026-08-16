Alajuelense vence a PFC y llega a 10 puntos

Alajuelense sacó una importante victoria este sábado al derrotar 2-1 a Puntarenas en el estadio Alejandro Morera Soto, en un partido que terminó con remontada rojinegra.

¿Cómo se dio la remontada?

Doryan Rodríguez adelantó a los porteños al minuto 27, pero Alexis Gamboa igualó antes del descanso.

En el segundo tiempo, la Liga quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Yerlan Sosa. Aun así, Kenyel Michel apareció al 69’ para marcar el tanto que sentenció la remontada.

¿Qué significa el triunfo para el alajuelense?

Con los tres puntos, Alajuelense alcanzó 10 unidades y se coloca provisionalmente en el primer lugar del Torneo de Apertura 2026, a la espera del resultado de Saprissa ante Cartaginés.

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