Victoria histórica: Alajuelense derrotó a Herediano en el Carlos Alvarado

Liga Deportiva Alajuelense derrotó 0-3 al Club Sport Herediano y logró la mayor victoria de un visitante en el Carlos Alvarado ante los florenses desde que son locales en este reducto.

Rashir Parkins abrió el marcador

Los manudos fueron superiores durante gran parte del encuentro y encontraron el primer gol al minuto 32. Rashir Parkins apareció de cabeza para poner el 0-1.

Lucumí marcó una joya

Alajuelense mantuvo el control del partido y aumentó la ventaja al minuto 65. Jeison Lucumí recibió el balón y marcó un golazo para colocar el 0-2. En los minutos finales, Kenyel Michel apareció para marcar el tercer tanto y sellar la contundente victoria rojinegra.

La Liga se acerca a los primeros lugares

Con este triunfo, Alajuelense llegó a siete puntos y se mete en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Para Herediano, la situación es completamente distinta. El campeón nacional sigue sin encontrar respuestas y solo tiene un triunfo en los primeros 3 juegos del torneo.