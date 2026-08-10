Victoria histórica: Alajuelense derrotó a Herediano en el Carlos Alvarado

Liga Deportiva Alajuelense derrotó 0-3 al Club Sport Herediano y logró la mayor victoria de un visitante en el Carlos Alvarado ante los florenses desde que son locales en este reducto.
Los manudos fueron superiores durante gran parte del encuentro y encontraron el primer gol al minuto 32. Rashir Parkins apareció de cabeza para poner el 0-1.
Alajuelense mantuvo el control del partido y aumentó la ventaja al minuto 65. Jeison Lucumí recibió el balón y marcó un golazo para colocar el 0-2. En los minutos finales, Kenyel Michel apareció para marcar el tercer tanto y sellar la contundente victoria rojinegra.
Con este triunfo, Alajuelense llegó a siete puntos y se mete en la pelea por los primeros puestos del torneo.
Para Herediano, la situación es completamente distinta. El campeón nacional sigue sin encontrar respuestas y solo tiene un triunfo en los primeros 3 juegos del torneo.