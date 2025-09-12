Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense confirmó que el delantero español, Alberto Toril, fue operado con éxito este viernes, tras sufrir una ruptura de menisco durante un entrenamiento en la semana.

¿Cuándo regresará a las canchas Toril?

El tiempo de recuperación del atacante será de al menos ocho semanas, según el club, lo que lo dejaría fuera de toda la fase regular del campeonato nacional.

¿Posible reemplazo?

Ante esta situación, la dirigencia rojinegra analiza la posibilidad de reforzar el ataque con un nuevo fichaje en los próximos días para cubrir la baja del español.

Este fin de semana, Alajuelense enfrentará al Municipal Liberia en el estadio Alejandro Morera Soto.